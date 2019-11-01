Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, kendilerini yardım kuruluşu olarak tanımlayan ancak Suriye'deki terörist gruplarla işbirlikleri birçok defa belgelenmiş olan Beyaz Miğferler'in, sahneye yeni bir kimyasal saldırı oyunu koymaya hazırlandıkları uyarısında bulundu.

Zaharova haftalık basın toplantısında, "Suriye hükümetinin Birleşmiş Milletler'le düzenli olarak ilettiği bilgilere göre Beyaz Miğferler, Suriye'de teröristler ile birlikte yeni kimyasal provokasyonlar hazırlamaktalar" dedi ve ekledi: "Amaçlarıysa açık: bu ülkedeki barış sürecini sabote etmek istiyorlar"

Rus Dışişleri Sözcüsü ayrıca, ABD'nin Beyaz Miğferler'e 4.5 milyon dolar yardımda bulununacağına ilişkin haberlerin de kendilerinde ‘hayal kırıklığına’ neden olduğunu söyledi.

BEYAZ MİĞFERLER KİMLER

Suriye'de teröristlerin kontrolündeki bölgelerde kimyasal silah kullanıldığı yönünde sahte videolarak çekerek sosyal medyadan paylaşan Beyaz Miğferlerin yalanı kısa sürede ortaya çıkarılmış, terör örgütleriyle bağlantıları kanıtlanmıştı.

Beyaz Miğferler bir İngiliz güvenlik uzmanı ve eski istihbarat ajanı olan James Le Mesurier tarafından mart 2013'te İstanbul'da kuruldu. Kısa sürede kasasına 13 milyon dolar girdi. Bosna ve Kosova'nın yanı sıra Irak, Lübnan ve Filistin'e yönelik müdahale senaryolarında dikkat çekici bir sicili olan Le Mesurier, ABD merkezli Blackwater ile de irtibatlı...

Örgütün finansmanı, George Soros'un Dubai, Ürdün'de ve İstanbul Karaköy'de merkezi bulunan Mayday Recdue adlı örgütü ile batılı ülkelerin istihbarat kuruluşları tarafından karşılanıyor.

Beyaz Miğferler'e, ABD Dışişleri Bakanlığı da yaklaşık 23 milyon dolar verdi. Dışişleri Bakanlığı ikinci sözcüsü Mark Toner 27 Nisan 2016'de bu rakamı teyit etti.

Beyaz Miğferler Suriye'de sözde 40 bin kişinin hayatını kurtardığını iddia etti. Ancak bulundukları hep teröristlerin kontrolündeki bölgelerde konuşlandılar. Beyaz Miğferler'in silahlı geçit törenleri ile Suriye askerlerinin cansız bedenlerinin üstünde durup zafer işareti yaptıkları anlara ait görüntülerle gerçek yüzlerini deşifre ettiler.

ulusal.com.tr