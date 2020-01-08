Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplandı

İran'ın Amerikan üslerine yönelik operasyonu sonrası okyanus ötesinde alarm verildi.

İran'ın, Irak'ta Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Erbil ve Ayn el-Esad Hava Üssü'ne yaptığı operasyonun hemen ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplanma kararı aldı.

Açıklama Beyaz Saray Sözcüsü'nden geldi.



ABD Başkanı Donald Trump ise ilk açıklamasını twitterdan yaptı. Ancak operasyona ilişkin yorumda bulunmadı.



Twitterdan yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Amerikan başkanının, söz konusu operasyonla ilgili başka bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti.

Bu arada, Pentagon da üslere yapılan saldırıyı doğruladı ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi'nden ABD yönetimine tepki de var. ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, sosyal medya hesabından "Amerika'nın gereksiz provokasyonları bitmeli" dedi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo’nun görüşmede Barzani’yi, füze saldırıları hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

ABD Federal Havacılık İdaresi, ABD uçaklarının İran, Irak ve Umman Körfezi bölgelerindeki uçuşlarını "acil durum" sebebiyle geçici olarak durdurduğunu duyurdu.



ulusal.com.tr