Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spaicer, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Almanya’da düzenlenecek G20 zirvesinde görüşebileceklerini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spaicer, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Almanya’da düzenlenecek G20 zirvesinde görüşebileceklerini bildirdi.



Spaicer basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Trump ve Putin’in G20 zirvesinde görüşebileceğini düşünüyoruz. Her şey Rusya’nın bizim ortak sorunlarımızı çözmeye hazır olup olmamasına bağlı. Eğer hazır olduklarını görürsek biz de görüşme yapmak isteriz” dedi.



Spaicer, Washington’un Moskova ile mümkün olan tüm alanlarda işbirliği yapmak istediğinin de altını çizdi.



G20 zirvesi 7-8 Temmuz’da Hamburg’da gerçekleşecek.