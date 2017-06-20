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'Bin beğeni ya da düşürürüm' yazıp küçük oğlunu 15'inci kattan sarkıttı

İki yaşındaki çocuğunu 15. kattan sarkıtıp fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Cezayirli baba, iki yıl hapse mahkum edildi

'Bin beğeni ya da düşürürüm' yazıp küçük oğlunu 15'inci kattan sarkıttı

Cezayir'de bir adamın, sosyal medyada daha fazla beğeni toplamak için iki yaşındaki oğlunu 15. kattan sarkıttığı fotoğraf nedeniyle iki yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkentteki 15 katlı binadan iki yaşındaki çocuğunu sarkıtarak, fotoğrafını "bin beğeni ya da düşürürüm" ifadeleriyle paylaşan adamın davranışı, Cezayir kamuoyunda yoğun tartışmaya yol açtı.

Tepkiler sonucunda yetkililer harekete geçti ve şahıs hakkında dava açıldı. Yargılama sonucunda, "sosyal medya fenomeni" olmak için iki yaşındaki oğlunun hayatını tehlikeye atan babanın iki yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sosyal medya fenomeni #beğeni #sosyal medya #cezayir
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