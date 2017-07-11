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BM Sekreteri'nden 'Srebrenitsa' açıklaması!

BM Genel Sekreteri Guterres, "Bu tür zulümleri önlemeye yardımcı olmak için geçmişe dürüstçe bakmalı, bu suçların gerçekleşmesine izin veren rollerimizi kabul etmeliyiz." dedi.

BM Sekreteri'nden 'Srebrenitsa' açıklaması!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 22 yıl önce Bosna Savaşı'nda Sırp ordusu tarafından gerçekleştirilen Srebrenitsa soykırımına ilişkin bir anma mesajı yayımladı.
 
Genel Sekreter Guterres, BM'nin kurulmasından bu yana Avrupa topraklarındaki en büyük zulüm olan Srebrenitsa soykırımının üzerinden 22 sene geçtiğini hatırlattı.
 
"GEÇMİŞE DÜRÜSTÇE BAKMALI VE ROLLERİMİZİ KABUL ETMELİYİZ"
 
Bu yılın aynı zamanda BM tarafından, eski Yugoslavya topraklarında uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlalinin sorumlularının yargılanması için kurulan Eski Yugoslavya Uluslararası Mahkemesinin (ICTY) kapılarının kapatılmasına da işaret edeceğini belirten Guterres, şöyle devam etti:
 
"Bugün, katledilen binlerce erkeği ve erkek çocuklarını hatırlıyor ve onurlandırıyoruz. Hayatları alınanların aileleri ve dostları ile olan dayanışmamızı dile getiriyoruz. Temmuz 1995'te Srebrenista'da yaşanan korkunç olaylar tarihi gerçeklerdir ve kapsamlı olarak belgelenmiştir. ICTY ve Uluslararası Adalet Divanı, ikisi de Srebrenista'da işlenen eylemlerin soykırım olduğu kararına vardı. ICTY, farklı kişilerin Srebrenista katliamı için verdiği cezai sorumluluğu belirledi ve onları soykırım nedeniyle mahkum etti. Bu tür zulümleri önlemeye yardımcı olmak için geçmişe dürüstçe bakmalı, bu suçların oluştuğunu ve gerçekleşmesine izin veren rollerimizi kabul etmeliyiz."
 
SOYKIRIMDA BM'NİN ROLÜ
 
Uluslararası toplumun ve özellikle BM'nin Srebrenista'daki trajediye ilişkin sorumluluk payını kabul ettiğini vurgulayan Guterres, başarısızlıklarından dersler çıkarmak için çok çalıştığını kaydetti.
 
Daha iyi ve ortak bir gelecek inşa etmek için geçmişin trajedilerinin bu topluluklar tarafından tanınması gerektiğini belirten Guterres, BM'nin, herkes için sürdürülebilir barış, adalet ve haysiyet sağlamak için uzlaşmaya yönelik çabaları desteklemekte tam kararlı olduğuna dikkati çekti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #srebrenitsa #bm #antonio guterres
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