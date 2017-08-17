İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri'nin üç günlük ziyareti krtik bir dönemde yapıldı. Ulusal Kanal İran Temsilcisi Yakup Arslan bu ziyaretin amaçlarını Tahran'da araştırdı. İranlı gazeteciler ziyaret ile ilgili çok özel açıklamalar yaptı.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri'nin Ankara ziyareti Tahran'da "bölgenin geleceğini etkileyecek adım" olarak değerlendrildi.



İranlı gazeteciler ziyaretin Ulusal Kanal'a yorumladı. Tasnim Haber Ajansı Türkçe Servis Müdürü Mesud Sadr Muhammedi, Bageri'nin heyetindeki isimlere dikkat çekti, "heyetteki isimler ziyaretin amacını anlatıyor" dedi.



Sadr Muhammedi, ziyaretin üç hedeflerini sıraladı.



Ziyaret hem İran için hem de İranlı Genelkurmay Başkanı için bir milad. Çünkü 1979 İslam Devrimi'nden sonra bir genelkurmay başkanı ilk kez yurt dışını ziyaret etti. O ülkede Türkiye oldu.



Tasnim Haber Ajansı Politika Servisi Müdürü Rıza Hamedanci, ziyaretin PKK ile mücadele ve bölgede istikrar için uluslarası camiya büyük bir mesaj olduğunu vurguladı.



İran Genelkurmay başkanının Türkiye ziyaretinin en önemli gündeminin "Bağımsızlık "Kürdistan Referandumu"... Tasnim Haber Ajansı Dış Haberler Servisi Müdürü Abbas Aslani, bu konuya dikkat çekti.



Aslani, İranlı komutanın gündeminde Suriye'nin geleceği konusunun da olduğunun altını çizdi, Astana sürecine vurgu yaptı.



Haber: Yakup Arslan

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