Bolivya'da sular durulmadı

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales devlet başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Meksika'ya iltica etti.

Ancak ülkede sokak eylemleri son bulmadı.

Morales muhaliflerinin yerini Morales taraftarları aldı. Bolivya polisi Morales taraftarlarına sert müdahale ediyor.

Morales destekçilerinin başkent La Paz'da düzenledikleri gösteriler ise polisle çatışmaya dönüştü. Polis, kalabalığı göz yaşartıcı gazla dağıttı.

Başkent La Paz başta olmak üzere ülkede devam eden protesto ve şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

ABD ise devlet başkanı atanan Jeanine Anez'i resmen tanıdığını duyurdu. Anez'i tebrik etti.

ABD'nin Latin Amerika'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Kozak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Anez'i Bolivya'nın yeni geçici başkanı olarak tanıdıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "ABD, ülkesini Amerikan Demokratik Tüzüğünün ilkeleri doğrultusunda demokratik bir sürece ulaştırmak için sorumluluk alan Bolivyalı Senatör Jeanine Anez'i takdir etmektedir" ifadesi kullanıldı.



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