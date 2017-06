AB Komisyonunun Başmüzakerecisi Barnier: "Bugün tarihler, organizasyon ve müzakere öncelikleri konusunda mutabık kaldık"

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerin ilk turunda taraflar, öncelikler ve tarihler konusunda anlaşmaya vardı.

Brexit müzakereleri, İngiltere'nin referandumla ayrılık kararı almasından bir yıl sonra Brüksel'de başladı. İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ile AB Komisyonunun Başmüzakerecisi Michel Barnier'in yürüttüğü görüşmelerin ilk turu, yaklaşık 7 saat sürdü.

Barnier ve Davis, ilk günün sonunda basın toplantısı düzenleyerek alınan kararları açıkladı. AB adına müzakerelere katılan Fransız Barnier, ilk turun "doğru başlamak" açısından yararlı olduğunu kaydederek, "Bugün tarihler, organizasyon ve müzakere öncelikleri konusunda mutabık kaldık." dedi.

Müzakerelerin nasıl yapılandıracağı konusunda da anlaştıklarını kaydeden Barnier, amaçlarının, bir sonraki 17 Temmuz'da olmak üzere her ay bir hafta görüşme yapmak olduğunu açıkladı. Barnier, ilk aşamada müzakere turlarının vatandaş hakları, İngiltere'nin AB'ye ödeyeceği parayı kapsayan finansal anlaşma ve diğer konular olmak üzere üç gruba ayrılacağını bildirdi.

İrlanda konusunun kendileri açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Başmüzakereci, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda arasında 1998 yılında imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ve Ortak Seyahat Bölgesi'nin korunmasının öncelikli tartışma konusu olduğunu söyledi.



"Önce vatandaş hakları ve para, sonra ticaret"

Barnier, vatandaş hakları, finansal anlaşma, İrlanda gibi önemli zorlu konuların temel ilkeleri üzerinde anlaşamaya varmayı amaçladıklarını, devamında ise AB Konseyi'nin yeterli ilerleme kaydedildiğine karar vermesi durumunda iki taraf arasında gelecekteki ilişki, ticaret ve diğer konuların görüşülmesine geçilebileceğini belirtti.

Adil bir anlaşmanın hem mümkün hem de hiç anlaşma olmamasından çok daha iyi olduğunu söyleyen Barnier, "Bu yüzden de her zaman İngiltere'ye karşı değil, İngiltere ile beraber çalışacağız. Benim tarafımda bir düşmanlık olmayacak. 27. üyenin çıkarı ve desteği temelinde yapıcı bir tutum sergileyeceğim." şeklinde konuştu.



"Pazartesi teklifimizi sunacağız"

İngiltere'nin Brexit Bakanı Davis ise "çok verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bugün olduğu gibi beraber çalışmaları durumunda başarıya ulaşma şansına sahip olduklarını belirtti.



Devis, referandumdan bu yana önceliğinin, Birleşik Krallık'ta yaşayan AB vatandaşları ile AB ülkelerinde ikamet eden Birleşik Krallık vatandaşlarının hakları konusunda bir netlik sağlamak olduğunu kaydetti.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, bu hafta AB liderlerini Londra'nın yaklaşımı konusunda bilgilendireceğini anlatan Davis, "Ardından da pazartesi günü teklifimizin ana hatlarını çizen ve üzerinde anlaşmaya varılacak doğru temeli oluşturacağına inandığımız ayrıntılı bir belge yayınlayacağız." dedi. Davis, Barnier ile görüşmelerinin yanı sıra uzman ekipler kurulacağını ve bunların da konuları kendi aralarında tartışacaklarını ifade etti.



"Önümüzde uzun bir yol var"

Bugünün Birleşik Krallık ve AB için bir yolculuğun başlangıcı olduğunu söyleyen Davis, "Önümüzde uzun bir yol var ancak gelecek vadeden bir başlangıç ​​yapıyoruz. İlk kritik adımları birlikte attık. Şimdi hızlı ve önemli bir ilerleme sağlamak için ortak bir sorumluluğa sahibiz." diye konuştu.



Brexit

İngiltere, geçen sene haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AB ise 29 Nisan'da yaptığı özel zirveyle müzakerelerdeki ilkelerini belirlemişti.

AB, iki yıl sürmesi beklenen müzakerelerde ilerleme kaydedilmeden herhangi bir ticaret anlaşması görüşmesine karşıyken, İngiltere ikisinin aynı anda yürütülmesini istiyor.

AB'nin, İngiltere'nin önceki taahhütlerinden dolayı 60 milyar avroluk bir fatura ödemesi gerektiğini savunması, müzakerelerdeki en zorlayıcı konulardan biri olarak öne çıkıyor. İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının durumu ve Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır da önemli bir tartışma konusu.