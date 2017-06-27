Cumhuriyet Başsavcısı Janot, Devlet Başkanı Temer'e karşı pasif yolsuzlukla ilgili şikayetini Federal Yüksek Mahkemeye sundu

Brezilya Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot, Devlet Başkanı Michel Temer'i pasif yolsuzlukla suçlayarak Federal Yüksek Mahkemeye iddianamesini sundu.

Michel Temer'in, görevini yürütürken hakkında ceza davası açılan ilk Brezilya devlet başkanı olabilme riski bulunuyor.

Temer'e karşı pasif yolsuzluk ile ilgili ceza davasının açılabilmesi için "Araba Yıkama" operasyonunun raportörü Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fachin, başsavcının iddianamesini başkana karşı dava açılmasına izin verme yetkisine sahip Meclise gönderecek. Meclisten yargılamaya izin çıkması için 513 milletvekilinin üçte ikisinin oyu gerekiyor.

Meclisteki oylamada dava açılmasına izin verilirse, Federal Yüksek Mahkemedeki 11 yargıç, başsavcının iddianamesini kabul edilip dava açabilecek.



"Hiçbir şey bizi mahvedemez"

Başkanlık Sarayı'nda, başsavcının iddianamesini sunmasından önce öğle saatlerinde düzenlenen bir seremonide Brezilya'nın yolda ve üstesinden gelme rotasında olduğunu söyleyen Başkan Michel Temer, "Hiçbir şey bizi mahvedemez; ne beni, ne de bakanlarımı." dedi.

Brezilya'nın modernizasyonu planlarının çok uzun bir zamanın en hırslısı olduğunu belirten Temer, "Disiplin, azim ve görev duygusu ile uygulanmıştır. Hiçbir B planı yok. Yola devam etmek zorundayız." diye konuştu.

Başkan Michel Temer, 7 Mart'ta Brezilya Devlet Başkan Yardımcısının resmi konutu olan Jaburu Sarayı'nda JBS şirketinin sahiplerinden Joesley Batista ile görüşmüştü. Bu görüşmeyi gizli ses kaydına alan Batista, Araba Yıkama yolsuzluk operasyonu kapsamında başsavcılığa gizli ses kayıtlarını teslim ederek ifade vermişti.

Batista ifadesinde, bu görüşme sırasında Başkan Temer'in, şirketin hükümet ile olan sorunlarını çözmek üzere "en güvenilir" dediği eski özel danışmanı ve eski federal milletvekili Rodrigo Rocha Loures'i görevlendirdiğini söylemişti.

Loures'i takibe alan federal polis, 28 Nisan gecesi Sao Paulo'da JBS müdürlerinden Ricardo Saut'u Loures'e 500 bin Brezilya reali (150 bin dolar) verirken video kaydına almıştı.

Başsavcılığa ifade veren JBS yöneticilerinin bütün iddialarını reddeden Temer görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.