Çalışma ve sosyal güvenlik reformlarına karşı sendikalar tarafından yapılan genel grev çağrısı birçok eyalette ulaşımda aksamaya yol açtı

Brezilya'daki genel grev nedeniyle birçok kentte ulaşımda aksamalar yaşandı.



İşçi sendikalarının çağrısıyla çalışma ve sosyal güvenlik reformlarını protesto etmek amacıyla yapılan genel greve toplu taşıma işçileri, banka ve postane çalışanları ile öğretmenler katıldı.



Grev nedeniyle birçok kentte yolların kapatılması üzerine toplu taşımada aksamalar meydana geldi.



Genel greve katılımın az olmasına rağmen sendikalar, eyalet merkezlerinde protesto gösterileri düzenleyeceklerini bildirdi.



Kongreye gönderilen çalışma ve sosyal güvenlik reformu, istihdam kurallarını daha esnek hale getirirken sendika ve emeklilik katkı payını azaltmayı öngörüyor.

Ülkede nisan ayı sonunda aynı reformu protesto amacıyla yapılan genel grev nedeniyle ülkenin büyük şehirlerinde sokaklar gün boyu boş kalırken, akşam üstü başlayan protestolar sırasında göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşanmıştı.



Devlet Başkanı Michel Temer hükümeti, ülkeyi içinde bulunduğu ekonomik krizden kurtarmak için son dönemde önerdiği taşeron işçilik, işçi haklarının kısıtlanması ve sosyal emeklilik haklarındaki reformlarla işçilerin ve sendikaların tepkisini çekmişti.