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Brezilya’da trafik kazası: 21 ölü

Espirito Santos eyaletindeki otoyolda bir yük kamyon, bir otobüs ve iki ambulansın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 21 kişi yaşamını yitirdi, 7'si ağır 22 kişi yaralandı.

Brezilya’da trafik kazası: 21 ölü

Brezilya’nın Espirito Santos eyaletinde bir otoyolda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 21 kişinin öldüğü, 7'si ağır 22 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Federal Karayolu Polisi yetkilileri, kazanın kaya taşıyan bir yük kamyonunun karşı şeride geçerek ilk olarak Sao Paulo istikametinden gelmekte olan yolcu otobüsüne, daha sonra seyir halindeki iki ambulansa çarpması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer, otobüste bulunan 31 yolcudan 19'unun, ambulans şoförünün ve kamyonda bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kazada 7'si ağır 22 kişinin yaralandığını ve yaralıların askeri helikopterler ile bölgedeki hastanelere sevk edildiğini belirten yetkililer, ekiplerin hala olay yerinde olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #brezilya #Espirito Santos
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