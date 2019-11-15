BRİCS liderleri Brezilya'da bir araya geldi

BRİCS ülkeleri Brezilya'da bir araya geldi. BRİCS Zirvesi 11. kez Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenleniyor.



Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika devlet başkanları iki gün boyunca ekonomik ve politik işbirliği yollarını geliştirmek için görüşmeler yürütüyor.



BRİCS üyesi 5 ülke Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 42'sini, dünya gayri safi yurt içi hâsılasının ise yüzde 23'ünü oluşturuyor. Bu açıdan BRİCS'in attığı her adım uluslararası ilişkiler açısından büyük önem arz ediyor.



BRICS ülkeleri Avrupa ve ABD'nin kontrolündeki çok taraflı bir sistem içinde "daha adil bir uluslararası yönetim"e ulaşmayı hedefliyor.



2014'te ise BRICS çatısı altında Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) temelleri atılmıştı. Bu yıl ise BRİCS ülkeleri ortak bir ödeme sistemi üzerinde çalışıyor. Etkin çalışan bir ödeme sistemi sayesinde ulusal para birimleri üzerinden ödemelerin düzenlenmesi planlanıyor.



Zirve kapsamında Liderler Zirvesi yanı sıra ekonomi toplantıları ve paneller de düzenlendi.



Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya'da gazetecilere Suriye'nin kuzeyi ve Soçi Mutabakatı hakkında konuştu.



Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yoğun temas içerisinde olduklarını belirtti. Putin, Suriye'nin kuzeyinde teröristlere karşı harekât yapılabileceğinin sinyalini verdi.



Putin ayrıca ABD'nin Suriye'deki varlığını meşru görmediklerini de belirtti. Rus lider İdlib ve Fırat'ın doğusu olmak üzere Suriye'de tamamlanması gereken çok sayıda görev olduğunu ifade etti.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Brezilya'da ülkesinin iç meselesi olan Hong Kong hakkında açıklama yaptı.



Şi, Hong Kong'daki şiddeti sonlandırmak konusunda kent yönetimini desteklediklerini belirtti.



Şi, zirvede yaptığı konuşmada, vahşi suçlular" olarak nitelediği protestocuların başlattığı şiddeti sonlandırmanın ve düzeni yeniden sağlamanın Hong Kong yönetiminin en acil sorunu olduğunu kaydetti.



Çinli lider, Hong Kong'da devam eden şiddetin sadece kentin kanun ve nizamına tehdit oluşturmadığını aynı zamanda "bir ülke, iki sistem" yönetim ilkesine apaçık bir meydan okuma olduğunu söyledi.

ulusal.com.tr

