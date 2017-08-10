ABD ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki füze restleşmesi devam ederken, Pyongyang yönetimi Guam'a orta menzilli füze saldırısını içeren plan için ilk kez tarih verdi. Amerikan Savunma Bakanı Mattis ise Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni tehdit etti

Pyongyang ile Washington arasındaki füze gerilim giderek tırmanıyor.



Geçen ay iki kıtalararası balistik füze denemesi yapan Kore, ABD'yi vurabilecek menzile ulaştığını açıkladı. ABD Başkanı Trump ise "Daha fazla tehdit etmezse iyi olur. Dünyanın hiç görmediği ateş ve öfkeyle karşı karşıya kalırlar." diyerek Kim Jong Un'u tehdit etti.



Trump'ın sözleri için "Boş laf" yorumunu yapan Pyongyang yönetimi "ABD Başkanı üzerinde sadece mutlak güç etkili olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın açıklamasının karşısında geri adım atmayan Kore, Guam Adası'nı vurmaya hazırlandığını duyurdu.



Ordu komutanı General Kim Rak Gyom, "Guam'a 4 füze fırlatmak için yaptıkları hazırlıkların ağustos ortasında tamamlanacağını ve başkomutan Kim Jong-Un'un emrini bekleyeceklerini" ilan etti. General Gyom, Trump için ise "Mantıklı düşünmekten aciz. Bu adamla anlamlı bir diyalog kurmanın imkânı yok" ifadelerini kullandı.



ABD Savunma Bakanı James Mattis ise "Kore, rejimini ve insanlarını yıkıma götürecek davranışları tasavvur etmeyi bırakmalı." diyerek Pyongyang yönetimini tehdit etti.



ABD Pasifik Okyanusu'ndaki toprağı olan Guam adasının en büyük özelliği Anderson Hava Üssünü barındırıyor olması. ABD'ye ait B-1 bombardıman uçakları Güney Kore hava sahasındaki uçuşlarının ardından burada yakıt ikmali yapıyor.



Yapılan plana göre; Kore'nin geliştirdiği Hwasong-12 füzeleri, 3bin 357 km yol kat ederek Japonya'nın Şimane, Hiroşima ve Koiçi bölgelerinin üzerinden geçecek ve Guam adasının 30 - 40 kilometre açıklarına düşecek.



Tonu gittikçe sertleşen açıklamalar üzerine ABD, 2 adet B-1B bombardıman uçağını Kore Yarımadası üzerinde uçurdu. Bu uçaklara Güney Kore ve Japonya'dan iki savaş uçağı da eşlik etti. ABD Pasifik Komutanlığı Sürekli Bombardıman Varlığı görevi için Temmuz ayında Guam'a 6 adet B-1 uçağı ve 360 adet hava aracı konuşlandırılmıştı.



ulusal.com.tr