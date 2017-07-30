El Arabiya televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "Katar'ın, Mekke'yi uluslararasılaştırma talebi saldırgandır ve krallığa savaş ilanıdır" ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan'ın Kabe'ye uluslararası statü verilmesi için çalışan herkese karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.
NTV'de yer alan habere göre, Katar'ın böyle bir talepte bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Ancak Doha yönetimi, Suudileri haccı siyasileştirmekle eleştirmiş, bu yıl Katarlılara engel çıkarıldığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Özel Raportörü’ne başvuruda bulunmuştu.
ulusal.com.tr
Suudi Arabistan, Katar'ın, Kabe'ye uluslararası statü verilmesi yönünde bir talebi olduğunu iddia etti. Bu talebi, "Suudi Krallığına karşı savaş ilanı" olarak nitelendirdi
El Arabiya televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "Katar'ın, Mekke'yi uluslararasılaştırma talebi saldırgandır ve krallığa savaş ilanıdır" ifadesini kullandı.
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