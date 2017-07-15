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"Bu gidişle Kürdistan ölü doğacak"

Irak’ın Tahran Büyükelçisi Raceh Sabir Abud el-Musavi, İran’ın Mehr Haber Ajansına konuştu. Al-Musavi, “Bu gidişle Kürdistan ülkesi ölü doğacak” dedi

"Bu gidişle Kürdistan ölü doğacak"

Barzani’ni yönetiminin 25 Eylül’de yapılacağını açıkladığı "Kürdistan Bağımsızlık" referandumuna bir tepki de Irak’ın Tahran Büyükelçisi Raceh Sabir Abud el-Musavi’den geldi.

İran’ın Mehr Haber Ajansına konuşan al-Musavi, "Bu gidişle Kürdistan ülkesi ölü doğacak" dedi.

"Referandum Kürtleri uçuruma sürükleyecek"

Uluslararası toplum da bu girişime karşı olduğunu ifade eden Iraklı Büyükelçi "Kürtlerin ulaştığı özgürlüklerle elde ettiği haklara dünyadaki hiçbir azınlık sahip değil. Kendi yönetim yapısı, anayasa ve doğal kaynaklarla zenginliklere sahip olan Kürtler, aynı zamanda Bağdat’taki merkezi yönetimden de faydalanıp devlet yapısı içerisinde çeşitli diplomatlarca temsil ediliyorlar. Dolayısıyla Kürtlerin referandum yönünde sergilediği çabalar onları büyük bir uçuruma sürükleyecek." uyarısında bulundu.

"Anayasaya bağlı kalınmalı"

"Kürt kardeşlerimden tek parça olan bir Irak’ta yaşamaya devam edip bağımsızlık düşüncelerini göz ardı etmelerini istiyorum, çünkü bu yol büyük tehlikelerle doludur ve kimse onların Irak’ı parçalamalarına izin vermeyecek. Tüm millete ait olan Irak Anayasası, daimi bir özelliğe sahip olarak ülkeyi koruyor. Irak halkının desteğiyle onaylanıp yürürlüğe giren bu anayasaya herkesin bağlı kalması gerekiyor."

"Bu gidişle Kürdistan ülkesi ölü doğacak"

"Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Kürtlerin Irak’tan ayrılarak bağımsızlaşmasının mümkün olmadığını görebiliriz, zira bunu kabul etmek Anayasa ve Irak halkının kararına karşı gelmek anlamına gelir. Kısacası bu gidişle Kürdistan ülkesi ölü doğacak. Buna karşı Kürt kardeşlerimden Irak’la birlikte onlara karşı olan komploları anlamalarını istiyorum. Onlardan tehlikeli bir yola adım atmaktansa iç sorunların giderilmesi için Bağdat ile konuşmaya yönlenmelerini talep ediyorum."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #tahran #kürdistan
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