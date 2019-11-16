ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hakkındaki azil süreci hakkında konuştu.



Donald Trump, ilk kamuya açık oturumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle izleyemediğini belirtti. Trump ikinci oturumun ise bir kısmını izlediğini söyledi. ABD Başkanı soruşturma ile ilgili "bu soruşturma bir rezalet ve ülkemiz için utanç verici" şeklinde konuştu.



Trump, geçen temmuz ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e temmuz ayında, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylemişti.



Konuşmanın sızdırılmasının ardından ABD Kongresi'ndeki Demokratlar bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.



Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunuyor.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.



Temsilciler Meclisi, önceki hafta yaptığı oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmış, ilk oturum çarşamba günü yapılmıştı.



Cuma günü yapılan ikinci oturumda ABD'nin Kiev Büyükelçiliği görevini yürüten Marie Yovanovitch (Mari Yovanoviç), Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde düzenlenen kamuya açık oturumda ifade verdi.



Yovanovitch'in ifade verdiği sırada Trump, Twitter'dan büyükelçiyi hedef alarak 30 yıldır farklı bölgelerde hizmet veren diplomatın başarısız olduğunu ima etti.



Marie Yovanovitch, Trump'ın Tweet'lerinin ardından açıklama yaptı. "Başkan'ın ne yapmaya çalıştığı konusunda yorum yapamam ama korkutucu bir etkisinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

ulusal.com.tr