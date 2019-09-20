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Budapeşte'de Türk Keneşi Temsilciliği açıldı

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev öncülüğünde kurulan Türk Konseyi büyümeye devam ediyor. Gözlemci ülke statüsündeki Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Keneşi Temsilciliği açıldı. Açılışa Türk Keneşi Dışişleri Bakanları katıldı. Bakanlar daha sonra çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Budapeşte'de Türk Keneşi Temsilciliği açıldı

Türk Keneşi... Yani Türk Konseyi! Büyümeye devam ediyor.

Kazakistan lideri Nursultan Nazarbayev öncülüğüne kurulan Türk Konseyi Macaristan temsilciliği açıldı.

Budapeşte'deki törene Türk Keneşi Dışişleri Bakanları katıldı.

Açılış programının ardından Türkiye, Macaristan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan dışişleri bakanlarıyla Türk Keneşi Genel Sekreteri çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Türk Keneşi'nde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan yer alıyor. Macaristan ise gözlemci ülke statüsünde.

Geçen hafta ise Özbekistan'da resmi olarak Keneş'e katılmak için başvurmuştu. 

Özbekistan'ın üyeliğinin 15 Ekim'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek zirvede Türk Konseyi ülkeleri Cumhurbaşkanları tarafından onaylanması bekleniyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #kazakistan #türkiye #Azerbaycan #Kırgızistan
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