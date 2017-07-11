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Buffett'a teklif şoku!

Elliott, Oncor için Buffett'tan daha yüksek bir teklif verdi

Buffett'a teklif şoku!

ABD'nin önde gelen enerji dağıtım şirketlerinden Oncor Electric Delivery'i satın almak için yarış kızıştı.

Oncor Electric'in ana hissedarın Energy Future Holdings Corp'un en büyük kreditörü olan Elliot Management Corp, Oncor'u satın almak için Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway'den daha yüksek teklif verdi.

Berkshire Hathaway'in 18,1 milyar dolar teklif ettiği Oncor için Elliot Management 18,5 milyar dolar önerdi./Milliyet

Etiketler; #Elliott #Oncor #Buffett
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