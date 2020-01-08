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"Bundan sonraki adımımız ABD'nin tutumuna bağlı"

İran Savunma Bakanı Hatemi, Tahran yönetiminin bir sonraki adımının ABD'nin izleyeceği tutuma bağlı olduğunu söyledi.

DÜNYA 08.01.2020, 14:14 08.01.2020, 15:07
"Bundan sonraki adımımız ABD'nin tutumuna bağlı"

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, başkent Tahran'da yapılan kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısına ilişkin, "Gece İran'ın onlarca füze atması, silahlı kuvvetlerin intikam almak için sağlam bir iradeye sahip olduğunu göstermiştir." dedi.

Bir gazetecinin "Atılan füzeler, ABD'ye verilen son karşılık mı?" şeklindeki sorusunu ise Hatemi, "Bundan sonraki adımlarımız ABD'nin tutumuna bağlı olacaktır." şeklinde cevaplandırdı.

Kaynak: AA
#Hatemi #iran #abd
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