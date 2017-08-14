Burkina Faso’da bir Türk lokantası ve yakınlarındaki bir otele silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda en az 28 kişi öldü. Dışişleri Bakanlığı, saldırıda bir Türk vatandaşının da öldüğünü, birinin ise yaralandığını açıkladı. Burkina Faso hükümeti, olayı "terör saldırısı" diye nitelendirdi.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da bir Türk restoranına ve yakınlarındaki bir otele silahlı saldırı yapıldı, 28 kişi hayatını kaybetti.



Aziz İstanbul adlı Türk lokantısına yapılan saldırıda 17 otele yapılan saldırıda da 11 kişi yaşamını yitirdi.



Dışişleri Bakanlığı, lokantaya yapılan saldırırda 1 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini bir Türk vatandaşının ise yaralandığını açıkladı.



Burkina Faso İletişim Bakanı Remi Dandjinou, saldırıyı "terör saldırısı" diye nitelendirdi. Dandjinou, güvenlik güçlerinin, saldırıyı gerçekleştiren üç teröristi öldürdüğünü açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayarak Burkina Faso hükümetine destek açıklamasında bulundu.



Burkina Faso'da geçen yıl Ocak ayında da El Kaide'nin üstlendiği benzer bir saldırı yapılmış ve 30 kişi hayatını kaybetmişti.





Bakanlığın açıklaması şu şekilde:



Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da dün gece meydana gelen ve çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terörist saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.



Saldırıda bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve bir vatandaşımızın da yaralanmasından ayrıca büyük üzüntü duyulmuştur.



Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Burkina Faso halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz.



Türkiye son yıllarda uluslararası terörün hedefi haline gelen Burkina Faso'ya desteğini ve dayanışmasını sürdürecektir.



ulusal.com.tr



