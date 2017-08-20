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Bütün ülke onu arıyor! 'Oğlum nerede?'

Barcelona'da 17 Temmuz'da gerçekleşen terör saldırısının ardından ortadan kaybolan 7 yaşındaki Julian Cadman'dan o günden beri haber alınamıyor. Kayıp çocuk, Barcelona'daki katliamın sembol yüzü haline geldi; her yerde arama çalışmaları yürütülüyor...

Bütün ülke onu arıyor! 'Oğlum nerede?'

İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısında annesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Avustralyalı çocuğun hâlâ kayıp olduğu belirtiliyor. 

Avustralya Yayın Kurumuna konuşan Julian Cadman'ın babası Andrew Cadman, saldırıdan birkaç saat önce eşi Jom Cadman ve oğluyla telefonda konuştuğunu söylemişti. Küçük çocuğun annesi Jom Kadman saldırıda ağır yaralanmıştı.

"OĞLUM NEREDE'



Alman Bild gazetesi, anne Kadman'ın saldırının ardından iki bacağı kırık, sırtında ve başında ağır yaraların bulunduğu haldeyken polise 'Oğlum nerede' sorusunu sorduğunu yazdı. 

Cadman'ın aile dostları ise sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla kayıp çocuğa ulaşmaya çalışıyor./Hürriyet

Etiketler; #barcelona #Julian Cadman #terör saldırısı #İspanya #avustralya #Andrew Cadman #Jom Cadman
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