Bilim insanlarının uzun süredir incelediği Batı Antarktika'daki buzul çatlakları sonucunda trilyon ton ağırlığındaki Larsen C buzdağı kıtadan koptu.

Kopma işlemi 10 Temmuz pazartesi başlarken kopan Larsen C buzdağının büyüklüğü İstanbul'dan daha büyük.



Swansea Üniversitesi buzdağının kopmadan önce ve sonraki fotolarını paylaşarak son durumu paylaşırken yapılan açıklamaya göre buzdağı, kayıtlara geçen en büyük 10 buzdağından biri durumunda.



Bilim insanlarının dikkat çektiği temel nokta ise, küresel ısınma sonrası bir çok buzul parçasının kopmaya yakın durumda olması.



Kopan buzul parçalarının hemen ermeye başlamadığını belirten bilim insanları, kopan Larsen C buzulunun erimesi halinde deniz seviyesinin 10 santimetre yükseleceğini belirtti.



Doğal Hayatı Koruma Vakfı Kutuplar Başkanı Rod Downie'nin yaptığı açıklamada, "Bu doğa olayının boyutu etkileyici. Antarktika Yarımadası haritasını yeniden çizmemiz gerekecek. Kutup bölgeleri okyanuslarımızı ve atmosferimizi yönlendiriyor." şeklinde konuştu.



Koptuktan sonra kütlesinin yüzde 10'unu kaybeden 5.800 kilometrekarelik devasa büyüklüğüyle dikkat çeken Larsen C buzdağı, deniz trafiğini tehlikeye sokmaması için okyanus boyunca izlenirken kendisiyle bağlantılı önceki buzullar Larsen A ve B, sırasıyla 1995 ve 2002'de kıtadan kopmuştu.



Son yıllarda gezegende ortalama sıcaklığı en çok artan yer olan Batı Antartika, her geçen yıl yavaş yavaş erirken bilim insanları küresel ısınma ve iklim değişiklikleri sonucu kıtanın tamamen erimesinden endişe ediyor.







2012 YILINDAN BU YANA LARSEN C BUZDAĞININ ADIM ADIM ÇÖKÜŞÜ



Larsen C buzdağı, bugüne kadar kayıt altına alınan en büyük 10 buzdağından biri olarak biliniyor. Uzmanlar, aslında buz kıtası olarak bilinen Antarktika'dan her zaman bu türden buzdağı kopuşları olabildiğini belirtiyor. Fakat Larsen C gibi çok büyük buzdağlarındaki kırılmaların, etkisi itibariyle, deniz trafiğini bile olumsuz etkileyebilecek olması nedeniyle yakından izlenmesi gerektiği konusunda hemfikirler. Aslına bakılırsa Larsen C'nin deniz üzerinde yüzmeye başlaması sonrasında deniz seviyesinde 10 santimetrelik bir yükseliş beklense de asıl büyük tehlikenin tam tersine denizden uzakta, yani kara bölgelerinde, daha doğrusu buzul alanlarında ortaya çıkabileceğinin altı çiziliyor. Yani buzuldan başka büyük kopuşların da önünü açabilir.



TURİSTİK ROTADA BÜYÜK RİSK: BAŞIBOŞ DOLAŞAN DEV BUZUL KÜTLESİ



Bir de kopup daha sıcak denizlere doğru hareketlenebilecek olan Larsen C buzul parçasının her ne kadar bölge büyük ticaret rotalarının dışında kalsa da özellikle Güney Amerika turistik deniz rotasının içerisinde yer alması, turizm gemileri için de büyük bir tehdit oluşturabilir.



Hatırlanacağı gibi 2009 yılında MS Explorer isimli gemi Antarktika yarımadasında bir buzdağına çarparak batmış ve 150 yolcusu ve mürettebatı büyük uğraşlar sonrası kurtarılabilmişti. /Habertürk