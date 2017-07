Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Saygılı, "Türk insanından ricam her bir İsviçreli dostuna darbe girişimiyle ilgili gerçekleri en az bir saat anlatması. Çünkü İsviçre kamuoyunda oluşan yanlış algıyı ancak bire bir markajla yıkabiliriz." dedi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, İsviçre'deki Türk vatandaşlarına, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi gerçeğini her bir İsviçreli dostuna en az bir saat anlatması çağrısında bulunarak, "Çünkü İsviçre kamuoyunda Türkiye aleyhinde oluşan yanlış algıyı ancak bire bir markajla yıkabiliriz." dedi.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Saygılı, İsviçre'ye atanmadan önce Dışişleri Bakanlığı Bakan Özel Müşaviri görevindeyken gerçekleşen 15 Temmuz gecesini anlattı.



Saygılı, darbe gecesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Samsun'da olduğunu aynı gece 22.30 civarında Ankara'ya indiğinde havaalanında büyük bir kargaşayla karşılaştığını söyledi.



Saygılı, evine ulaştıktan sonra Bakan Çavuşoğlu'nu aradığını ve bakanın kendisine "durum ciddi" dediğini aktardı. Bakanın talimatıyla gece boyu evinde çalıştığını ifade eden Saygılı, tüm dış temsilciliklere ülkede kalkışma olduğu mesajını ilettiklerini belirtti.



Büyükelçiliklere darbeye karşı direnmeleri ve vatandaşlarla gösteriler yaparak demokrasinin yanında yer almaları yönünde mesajlar gönderdiklerini aktaran Saygılı, başta İsviçre'de olmak üzere Türk halkının tüm ülkelerde verilen mesajı en iyi şekilde aldığını ve demokrasi için mücadele eden milyonları yalnız bırakmadıklarını vurguladı.



Saygılı, başkent Bern ve Zürih'te Türk vatandaşlarının darbeye karşı 15 Temmuz gecesinde büyük gösteriler düzenledikleri bilgisini edindiğini kaydetti.



"Ne olacağını bilmiyorduk, her şeye hazırdık"



"Böyle bir olay dünya demokrasi tarihinde yok." diyen Saygılı, Türk halkının darbecilere karşı direnişine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Demokrasiyi koruma adına tankın altına yatıp, kendini siper edip hiç korkmadan canını feda ederek, çocuklarını evde bırakarak, geleceğini hiçbir şekilde düşünmeden sokakta mücadele eden insanlar anlatılamaz. O gece devlet adına önemli bir görev yaptığımı düşünüyorum ama ben de sokağa çıkıp o mücadele eden insanlarla beraber olmak isterdim açıkçası. Açık söylüyorum, o gece abdestimizi aldık, hazırlığımızı yaptık. Eşim ve çocuklarım Büyükada'daki yazlığımızdaydı. Onlarla da konuştum. Çünkü ne olacağını bilmiyorduk, her şeye hazırdık."



"Gece üçte de yapsalardı milletimiz bu hainlere ülkeyi teslim etmezdi"



Darbe girişiminin hiçbir aşamasında en ufak dahi olsa korku hissetmediğine vurgu yapan Saygılı, bu girişimin bastırılacığına dair inancını hiçbir zaman kaybetmediğini dile getirdi.

Saygılı, "Darbe girişiminin mutlaka başarısız olacağına hep inandım. Onun için de hiç korkmadım. Çünkü biliyorum ki benim ülkem güçlü ve insanlarıma güveniyorum. Hele bu çağda aptalca işlere kalkışırsanız başınıza geleceklere katlanırsınız. Bu insanlar bu memleketi size teslim etmez. Darbe girişimini gece üçte de yapsalardı milletimiz bu hainlere ülkeyi teslim etmezdi. Çünkü, halkımız 1960 ve 1980 darbelerinden gerekli dersleri aldı ve demokrasiyi de dipçik zoruyla teslim etmez artık." değerlendirmesinde bulundu.



"Bir Türk diplomat bunu nasıl yapar?"



Büyükelçi Saygılı, FETÖ mensuplarının devletin istihbaratına, ordusuna, yargısına, polisine, dışişlerine, maliyeye ve bir insanın hayatında önemli olan her yere sızdığın altını çizerek, 15 Temmuz darbe girişiminin bu kişilerin deşifre olması açısıdan hayırlı olduğunu belirtti.

Saygılı, Dışişleri Bakanlığına sızan meslek memurlarının yüzde 23'ünün FETÖ'den atıldığı anımsattı.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan ve İsviçre'ye iltica başvurusu yaptığı belirtilen eski Bern Büyükelçiliği Müsteşarı Volkan Karagöz'e isim vermeden tepki gösteren Saygılı, "Bern Büyükelçiliğinde çalışan müsteşar olan ve aylarca maslahatgüzarlık yapmış kişi, özellikle kişi diyorum yani herhangi bir sıfat koymak istemiyorum ve genç bir memur atıldı mesala. Atılan müsteşar olan kişinin İsviçre'ye iltica talebinde bulunduğu söyleniyor. Gerçekten büyük üzüntü duydum. Bir Türk diplomat bunu nasıl yapabilir?" ifadelerini kullandı.



"İsviçre Türk toplumu gerçeği gördü"



Saygılı, İsviçre'de FETÖ'nün son durumuna da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İsviçre'deki Türk toplumu artık gerçeği gördü. Gülen'in nasıl bir hain adam olduğunu, bunu takip edenlerin de nasıl bir yanlış yolda olduğunu ve FETÖ'nün terörist bir örgüt olduğunu çok net gördü. Onun için çocuklarını da FETÖ kurumlarına göndermek istemiyor. Biliyor ki çocuğu oraya gittiğinde müthiş şekilde itibar kaybına uğrayacak. Bunu aile ister mi? İstemiyor. Onun için bu FETÖ'ye çok büyük darbedir. Çok şükür epey bir güç kaybına uğramış durumdalar, daha da uğrayacaklar."



Büyükelçi Saygılı, İsviçrelilerin Türkiye'deki darbe girişimi konusunda önyargılı olduğunu belirterek, elçiliğe gelen birçok gazeteci ve milletvekiline gerçekleri anlatınca durumu anlamaya başladıklarına işaret etti.



İsviçre'deki her Türk vatandaşının darbe girişimini İsviçrelilere anlatmasını rica eden Saygılı, "Türk insanından ricam herbir İsviçreli dostuna darbe girişimiyle ilgili gerçekleri en az bir saat anlatmaları. Bunu vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum. Çünkü İsviçre kamuoyunda Türkiye aleyhinde oluşan yanlış algıyı ancak bire bir markajla yıkabiliriz." diye konuştu.



"15 Temmuz bir destandır"



Saygılı, Türkiye'nin insanlık tarihinin "en korkunç ve tehlikeli" terör örgütlerinden FETÖ'ye karşı büyük mücadele verdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"15 Temmuz dünya demokrasi tarihinde o kadar önemli ki inanın bundan belki 50 yıl sonra okullarda ders kitaplarında okutulacak. İnsanlar o gece adeta ölüme koştu. Kolay bir hadise değil. Bu, Çin'deki Tiananmen Meydanı'ndaki gibi bir kişinin kahramanlığı gibi bir şey değil, milyonların kahramanlığı. Biz sadece Ankara ve İstanbul'u görüyoruz. Anadolu'nun dört bir yanında küçük kasabaların olduğu yerlerde ne kahramanlıklar oldu. Bizim devletimiz ve milletimiz çok büyük. O büyüklüğünü de 15 Temmuz 2016 gecesi göstermiştir. 15 Temmuz'u Türk milletinin yeniden dirilişi diye tanımlayabiliriz. Demokrasisine sahip çıkış hikayesidir. Bir destandır. Önümüzdeki yıllar bu destanın ne kadar önemli bir destan olduğu tüm dünyaca çok daha iyi anlaşılacaktır."



Bern Büyükelçiliği olarak son 3 aydır 15 Temmuz haftasına hazırlandıklarına değinen Saygılı, büyükelçilikte fotoğraf sergisi açacaklarını, basın toplantısı yapacaklarını, anma etkinliği düzenleyeceklerini, 15 Temmuz akşamı Bern Merkez Camisi'nde 250 hatim indirileceğini ve şehitler için Mevlid-i Şerif okutulacağını, İsviçre basınına darbe girişimine ilişkin röportajlar vereceklerini, gazetelere İsviçre Türk toplumu adına ilanlar vereceklerini ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz'a ilişkin bir makalesinin İsviçre'nin önde gelen Die Weltwoche dergisinde yayımlanmasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.