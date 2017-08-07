Almanya’nın Baden Württemberg eyaletin turistik Kara Ormanlar bölgesindeki Wolfach kentinde 5-6 Ağustos tarihlerinde 16. ‘Kristal Festivali’ fuarını binlerce ziyaretçi gezdi.

Kristal Festivali Fuarı'nda dünyanın dört bir köşesinden 100'den fazla katılımcı rengarenk maden, kristal, fosil, meteor taşları, ağaç fosilleri ve takı eşyalarını sergiledi.



Avrupa’nın değişik ülkelerinden fuara gelen kristal ve maden severler, fuarın yakınındaki maden ocağından getirilen hafriyatın içinde, ellerinde kova, çekiç, kazmayla değerli maden taşları aradılar.



Değerli taşların, kristallerin gizemli dünyası fuarı gezenleri büyüledi. Safir, zümrüt, zoisit, topaz, opal, lapis, kehribar, kuvars çeşitleri, rodokrosit, kalsedan gibi çok çeşitli taşlar stantlarda sergilendi.



Wolfach kentinde maden ocağında çıkan zengin değerli taşlar her yıl 10 bine yakın kristal tutkunlarını turistik Kara Ormanlar bölgesine çekiyor.