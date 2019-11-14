California'da okula silahlı saldırı: 5 yaralı

Los Angeles Bölge Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 48 kilometre kuzeybatısındaki 200 bin nüfuslu Santa Clarita şehrinin Saugus Lisesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiğini belirtti.

Emniyet güçleri ve acil sağlık ekipleri, yaklaşık 3 bin öğrencinin bulunduğu okulda gerekli önlemleri alırken, canlı yayın yapan yerel televizyonlarda öğrencilerin tek sıra halinde okuldan boşaltıldığı görüldü.

Bölgedeki Henry Mayo Hastanesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da hayati tehlikesi bulunan 2 yaralının kendilerine ulaştığı, 3 yaralının ise yolda olduğu aktarıldı.