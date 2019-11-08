Çalınan petrolün geliri teröre akıyor

Suriye'deki petrol sahalarından elde edilen gelir teröre aktarılıyor. Bunu söyleyen Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman.

Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında ABD'li sözcü "Bu sahaların gelirleri ABD'ye değil, SDG'ye gidiyor" dedi. Ayrıca Hoffman IŞİD'e karşı SDG'ye destek vermeye devam ettiklerini de kaydetti.

Basın toplantısında hazır bulunan ABD Genelkurmay Sözcüsü William Byrne ise "IŞİD'i yenme misyonunu SDG'li ortaklarımızla omuz omuza götürüyoruz" ifadesini kullandı.

Gazeteciler Pentagon sözcüsüne hangi yasal statü ile petrol sahalarının kontrolünü ellerinde tuttuklarını sordu. Pentagon sözcüsü Amerikalıları koruyabilmek için petrol sahalarını işgal ettiklerini söyledi!



ulusal.com.tr