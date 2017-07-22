"Çatışmasızlık bölgeleri" kapsamında ilk anlaşma imzalandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Doğu Guta bölgesini kapsayan anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Mısır'ın başkenti Kahire'de imzalanan anlaşmayla çatışmasızlık bölgesinin sınırları ve kontrol edecek güçlerin yerleri de belirlendi.

Astana'da varılan "çatışmasızlık bölgeleri" mutabakatında ilk imzalar atıldı. Sık sık kimyasal saldırılarla gündeme gelen Doğu Guta bölgesi için çatışmasızlık bölgesinin sınırları ve kontrol edecek güçlerin yerleri belirlendi.İmzalar, Mısır'ın arabuluculuğunda Kahire'de yapılan toplantıda atıldı. Açıklamayı da Rusya Savunma Bakanlığı yaptı.Bakanlık, açıklamasında "Bu belgelerle gerilimi azaltma bölgesinin sınırları, konuşlanma bölgeleri ayrıca insani yardımda kullanılacak rotalar ve siviller için güvenli geçiş belirlendi" ifadelerine yer verildi.Bakanlık Şam'ın Doğu Guta bölgesine gidecek ilk insani yardım konvoyunun da en yakın zamanda ulaşmasının beklendiğini belirtti. İnsani yardım, bölgedeki yaralı sivillerin tahliyesinin ardından yapılacak. İlk konvoyu da Rusya gönderecek.Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'deki ateşkesin garantörü durumunda. 3 ülke Suriye'de 4 çatışmasızlık bölgesi kurulması konusunda 6 Mayıs'ta mutabakat imzalamıştı.Ateşkes ise 9 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.