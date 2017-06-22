Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Sasakawa Barış Vakfında "Ortadoğu'daki Son Gelişmeler ve Türkiye'nin Rolü" konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Sasakawa Barış Vakfında "Ortadoğu'daki Son Gelişmeler ve Türkiye'nin Rolü" konulu bir konuşma gerçekleştirdi.



Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada çok sayıda karmaşık ihtilaf ve savaşların yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "çözümü dondurulmuş ihtilafların çözümü için yüksek çaba harcadıklarını" belirtti.



Japonya temaslarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, "Terör tüm ülkelerin ortak düşmanıdır." ifadesini kullanarak, Tokyo yönetimi ile bu konuda mutabık olduklarını kaydetti.



Çavuşoğlu, devletin içine sızan FETÖ'nün yaptığı darbe girişimini hatırlatarak, "Bağlılığı devlete değil FETÖ'ye olan, diplomatların yüzde 25'ini çıkarmak zorunda kaldık." dedi.



Bu örgütün tüm dünyaya tehdit olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, FETÖ üyelerinin aynı zamanda bazı ülkelerin istihbarat servislerine çalıştığına dikkati çekti.



Çavuşoğlu, "FETÖ, Japonya'da da çok aktif ve burada büyük bir tehdit oluşturuyor." ifadesini kullanarak, meseleye ilişkin Japon yetkililerin bilgilendirildiğini aktardı.



Suudi Arabistan'daki birinci veliaht değişikliği



Konuşması sonrası bir dinleyicinin Suudi Arabistan'daki birinci veliaht değişikliğine ilişkin sorusunu cevaplayan Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'ın aldığı kararlar o ülkenin kendi iç meselesidir, saygıyla karşılarız." diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, Sasakawa Barış Vakfındaki konuşmasının ardından Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından kabul edildi.