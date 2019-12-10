Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü
Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede silahlı saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
DÜNYA 10.12.2019, 12:37
Çek Radyosunun haberinde, Ostrava kentinde bir hastaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
Olayda en az 2 kişinin ağır yaralandığı, saldırganın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
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