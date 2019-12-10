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Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede silahlı saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

DÜNYA 10.12.2019, 12:37
Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

Çek Radyosunun haberinde, Ostrava kentinde bir hastaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı

Olayda en az 2 kişinin ağır yaralandığı, saldırganın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
#çekya
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