Hakkında yakalama kararı olduğu için Paris'te yaşayan Cem Uzan 2012'de Fransız Fanny Blanchelande ile evlendi.
Cem Uzan geçen hafta eşiyle Monaco'ya tatile gitti.
Gece şiddetli göğüs ağrısı başlayınca soluğu Nice'teki Lenval De Jour hastanesinin acil servisinde almış.
Geceyi hastanede geçiren Cem Uzan'a ilaç tedavisi uygulanmış.
Cem Uzan 2005'te de kalp spazmı geçirmişti. (POSTA)
Cem Uzan geçen hafta eşiyle Monaco'ya tatile gitti. Gece şiddetli göğüs ağrısı başlayınca soluğu Nice'teki Lenval De Jour hastanesinin acil servisinde almış.
Hakkında yakalama kararı olduğu için Paris'te yaşayan Cem Uzan 2012'de Fransız Fanny Blanchelande ile evlendi.
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