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Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında karar

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili ülkesinde görülen dava da karar çıktı. Suudi Arabistan Mahkemesi, 5 kişiye idam, 3 kişiye ise 24 yıl hapis cezası verdi.

DÜNYA 23.12.2019, 17:28 23.12.2019, 17:28
Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında karar

Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin süren davada 5 kişiye idam cezası verildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasında öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan'da yürütülen davada mahkemeden karar çıktı.

Cemal Kaşıkçı cinayetinden yargılanan 5 kişiye idam cezası verildiğini açıkladı. 3 kişi de toplamda 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak cinayette kilit rol oynadıkları beliritilen Veliaht Prens Selman'ın eski danışmanı El Kahtani ve eski İstanbul Başkonsolosu'na ise ceza verilmedi.

ulusal.com.tr


 

Kaynak: AA
#suudi arabistan #Suud elKahtani #cemal kaşıkçı
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