Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında karar

Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin süren davada 5 kişiye idam cezası verildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasında öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan'da yürütülen davada mahkemeden karar çıktı.

Cemal Kaşıkçı cinayetinden yargılanan 5 kişiye idam cezası verildiğini açıkladı. 3 kişi de toplamda 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak cinayette kilit rol oynadıkları beliritilen Veliaht Prens Selman'ın eski danışmanı El Kahtani ve eski İstanbul Başkonsolosu'na ise ceza verilmedi.

ulusal.com.tr



