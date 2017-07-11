Kolombiya, doğanın en renkli nehri Cano Cristales'e ev sahipliği yapıyor. Yerli halkının diliyle "Cennete doğru akan nehir" görenleri büyülüyor.

Pembe, sarı, kırmızı, yeşil, mavi, siyah. Doğanın tüm renkleri sanki bu nehirde toplanmış.



Yılın farklı dönemlerinde farklı renklere kuşanan nehir Kolombiya'nın Meta bölgesindeki Cano Cristales (KANYO KIRİSTALES). Yerli halkın deyimiyle "Cennete doğur akan nehir" ya da "gökkuşağı nehri"...



Bu doğa harikasının sırrı içerisindeki algler, yosunlar ve çiçekler.



Yılın büyük bir bölümünde masmavi akan, kuraklık dönemlerinde suyun debisi düşen nehir yağış mevsimi ile birlikte yeniden doğuyor.



Yağışlarla birlikte 100 kilometre uzunluğundaki nehir adeta çiçek açıyor gökkuşağının tüm renklerini içerisinde barındırıyor. Mavi, yeşil, siyah, kırmızı ve pembenin binlerce tonu nehrin üzerini kaplıyor.



Son yıllarda turistlerin, gezginlerin en uğrak noktalarından biri. Ancak ulaşım o kadar kolay değil. Önce uçakla nehre en yakın kasaba olan La Macarena'ya gidiliyor. Buradan sonrasında ise görevi atlar devralıyor. Çünkü bu gizli cennette giden bir otomobil yolu yok.



ulusal.com.tr