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CENTCOM Komutanı Votel ile Barzani referandum konuştu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM’un Komutanı Orgeneral Joseph Votel ve beraberindeki heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’yi ziyaret etti. 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun ele alındığı görüşmede Barzani, Washington’dan destek istedi

CENTCOM Komutanı Votel ile Barzani referandum konuştu

Amerikalı general, Mesut Barzani’nin ayağına geldi, Irak’ın bölünmesinin önünü açacak referandumu masaya yatırdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM’un Komutanı Orgeneral Joseph Votel ve beraberindeki heyet Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’yi ziyaret etti.

Görüşme sonrası Barzani’nin ofisinden açıklama yapıldı. Açıklamada, 25 Eylül’de yapılması planlanan referandum, bölgedeki siyasi gelişmeler ve IŞİD ile mücadelenin gündeme geldiği bildirildi.

Görüşmede Barzani, Votel ve beraberindeki heyete, Washington yönetiminin kendilerini anlamalarını istediğini söyledi. Açıklamada Barzani, "ABD'nin referandum konusundaki endişe ve kaygılarını anladıklarını ancak Washington yönetiminden de Kürt halkının kaygılarını, karar ve iradelerini anlamalarını istediğini” ifade etti.

Terörle mücadelenin Erbil’in öncelikleri arasında yer aldığını iddia eden Barzani, referandum sürecinin kesinlikle terörle mücadeleye olumsuz etkisi olmayacağını vurguladı.

Amerikalı Komutan Votel'in de Peşmerge güçlerinin Musul'u kurtarma operasyonunda Irak ordusuyla dayanışma içinde hareket ettiğini söylediği kaydedildi.

Votel'in Peşmerge güçlerinin oynadığı rolden övgü ile bahsettiği belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #CENTCOM #barzani #ıraki
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