Cevdet Assaf: Peşmergeyi Kerkük'ten Süleymani çıkardı
İran'ın Amerikan üslerine saldırısının hemen ardından Haşdi Şabi Kuzey Bölge Komutan Yardımcısı Cevdet Assaf Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Assaf, Amerika'nın Ortadoğu'dan çıkacağını vurguladı. Amerika'nın öldürdüğü Kasım Süleymani için de "Peşmergeyi Kerkük'ten çıkaran bir numaralı isimdi" dedi. Assaf, PKK'nın da Amerika olmadan bölgede adım bile atamayacağını belirtti.
DÜNYA 08.01.2020, 21:17
İran'ın Irak'taki Amerikan üslerine düzenlediği operasyonun ardından, bölgedeki Haşdi Şabi Kuzey Bölge Komutanı Cevdet Assaf Ulusal Kanal'a sıcak gelişmeleri aktardı.
Assaf, Amerika'nın Ortadoğu'dan gitme zamanının geldiğini vurguladı.
Amerika'nın katlettiği Kasım Süleymani, Kerkük'te kritik bir rol üstlendi. Cevdet Assaf, Süleymani'nin Peşmerge'nin bölgeden gönderilmesinde üstlendiği rolü aktardı.
Assaf, Amerika'nın Irak'a herhangi bir müdahalesi durumunda, anında karşılık verileceğini vurguladı.
Amerika'nın karagücü PKK'nın da kaçıp gideceğini söyledi Assaf.
ulusal.com.tr
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