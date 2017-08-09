ABD’nin Chicago kentinde devam eden açık hava sinema günleri kapsamında binlerce Amerikalı kent manzarası eşliğinde film izledi.

ABD’nin Chicago kentinin simgelerinden Millennium Parkı’nda gerçekleştirilenaçık hava sinema günlerinde “Ghost - Hayalet” ve “The Shining - Cinnet” filmleri sinemaseverlerle buluştu.



Amerikalıların yanı sıra aralarında kenti ziyaret eden turistlerin de yer aldığı sinemaseverler saatler öncesinde parkı doldurdu.



Günün stresini atmak için açık havada sinema izlemeyi tercih eden birçok aile beraberlerinde getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı.



Millennium Park Açık Hava Sinema Günleri 5 Eylül'e kadar devam edecek.