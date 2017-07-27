CIA Başkanı Pompeo, Venezüela hükümetini devirmek için Meksika ve Kolombiya ile çalıştıklarını itiraf etti. ABD’den gelen açıklamaya sert tepki gösteren VenezUela lideri Maduro ise ‘Siyasi ve diplomatik adım atacağız’ diye konuştu

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Michael Pompeo, Venezuela hükümetini devirmek üzere çalıştıklarını ‘üstü kapalı’ olarak itiraf etti.



Aspen Enstitüsü adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen güvenlik konferansında katılımcılardan birinin sorusu üzerine konuya değinen Pompeo, Venezuela’daki hükümeti devirmek için bölgedeki iki ülkeyle ile işbirliği yaptıklarını da söyledi. Sputnik haber sitesinin aktardığına göre Aspen Enstitü’nün yayımladığı konuşma dökümlerine göre Pompeo, Venezuela’da bir geçiş olabileceği konusunda umut dolu olduklarını ve CIA’nın bölgedeki dinamikleri ‘anlamak’ için elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade etti.



MEKSİKA VE KOLOMBİYA KUMPASA DAHİL

Venezuela’daki durumu görüşmek üzere Mexico City ve Bogoto’yı ziyaret ettiğini açıklayarak, “Hem kendileri hem de bizim için daha iyi sonuçlar elde etmek üzere, yapabilecekleri şeyleri anlamalarına yardımcı olmaya çalışıyordum” diyen CIA Direktörü, Meksika ve Kolombiya’nın da Washington’ın planlarına dahil olduğuna işaret etti.

ABD’nin Venezuela’da yaşananlarla bağlantısı bilinen bir gerçek olsa da resmi olarak ilk kez bu kadar net bir şekilde ifade ediliyor. Pompeo açıklamayı, ABD ve Venezuela vatandaşlığına sahip olduğunu vurgulayan Vanessa Neumann adlı katı- lımcının sorusu üzerine yaptı. İş dünyası için risk analizleri yaptığı belirtilen Asymmetrica adlı bir şirketin sahibi olan Neumann “Venezuela’da eli kulağında bir rejim değişikliği göründüğünü ve öyle umduklarını” söyleyerek, CIA Direktörü’ne “ABD’nin Venezuela’daki çıkarları veya bu ülkeden gelen tehditlere” ilişkin de- ğerlendirmelerini sordu. Pompeo soruyu yanıtlarken CIA’nın bölgedeki kanlı müdahalelerini ima ederek “Güney Amerika, Orta Amerika ve CIA’dan bahsetti- ğimizde hep çok dikkatliyimdir, burada pek çok hikaye var” diyerek dalga geçti ve Aspen’in yayımladığı dökümlere göre, bu ‘espri’ salonda kahkahalara neden oldu. CIA’nın bölgedeki çok sayıda ülkenin tarihinde yer alan ‘hikayeleri’ kanlı darbeler, diktatörler ve ölüm mangalarını içeriyor.



‘KARŞI ADIM ATACAĞIZ’

Pompeo’nun itirafları, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro’nun sert tepkisine yol açtı. Maduro televizyonda yayınlanan açıklamasında, TeleSur’un aktardığına göre “CIA Direktörü, ABD yönetimi ve CIA’in Meksika ve Kolombiya hükümetleriyle doğrudan işbirliği içinde, Venezuela’daki anayasal hükümeti devirmeye ve sevgili ülkemize nüfuz etmeye çalıştıklarını söyledi” ifadelerini kullandı. Maduro, Venezuela’yı daha önce ekonomik yaptırım uygulamakla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’ın, CIA Direktörü Pompeo’nun sözlerini açıklamaya çağırdı. Meksika ve Kolombiya’ya da aynı çağrıda bulunan Maduro “buna paralel olarak siyasi, diplomatik kararlar alınacağını” sözlerine ekledi. Aydınlık