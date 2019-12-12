Çin bunu ilk kez yaptı! Uygur konusunda çarpıcı belgeler

Çin devlet televizyonu Batı merkezli medya propagandasına ilk kez aynı yolla yanıt verdi. Bu kapsamda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin yakın tarihini inceleyen kapsamlı 2 belgesel yayınladı.

Çin'in uzun yıllardır mücadele ettiği terörizm ve bu sürecin perde arkası "Sincan'da Terörle Mücadele" ve "Kirli Eller-Doğu Türkistan İslami Hareketi ve Sincan'da Terörizm" başlıklı belgesellerde toplandı.

Çin Medya Grubu'na bağlı Çin Küresel Televizyon Ağında İngilizce yayınlanan belgesellerde, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananlara yönelik bir çok yeni bilgi ilk kez kamuoyuyla paylaşılıyor.

Profesyonel eylem teknikleri kullanan ve son derece eğitimli oldukları anlaşılan teröristlerin Urumçi, Pekin ve Kunming katliamları tek tek görüntüleri ile ekrana taşındı.

Belgesellerde teröristlerin Uygurları ve Çin'in diğer bölgelerinde yaşayanları nasıl hedef aldığı hangi ideolojik motivasyonlarla hareket ettikleri ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Çin'in mücadele ettiği terör şebekelerinin uluslararası bağlantıları da belgesellerde geniş yer verildi. Terörün sadece Çin'i değil bütün dünyayı hedef alan küresel boyutuna dikkat çekildi.

1990'lı yıllarda başlayan uluslararası destekli terörün hedefleri ve bu terörün sadece Çin'i hedef almadığı anlatıldı. Bölgeden doğan terörün tüm dünyayı hedef aldığına dikkat çekildi. Doğu Türkistan İslami Hareketinin uluslararası bir terör örgütü olduğu belgeleri ile ortaya konuldu.

Belgesellerde görgü tanıklarının ve ititrafçı terörsitlerin ifadelerine yer verildi. Bu ifadeler bölge insanın çektiği acıları, zorlu ve kanlı geçen süreçlerle ilgili önemli bilgileri içeriyor.

Çin Devleti, terör kamplarında küçük yaşta zorla silah eğitimi verilen çocukların görüntülerini de paylaştı.

Bu hassas görüntüler, Amerika'nın Çin'in iç şlerine müdahale eden Temsiciler Meclisi'nin onayladığı "2019 Uygur İnsan Hakları Politikası Yasası" sonrasında yayınlandı.

Çin, bu provakasyona karşı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yürüttüğü terörle mücadeleyi ilk kez dünyaya anlatmış oldu.



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