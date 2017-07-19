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Çin'de antika bronz çanak 27 milyon dolara satıldı

Açık artırmada rekor fiyata alıcı bulan bronz çanağın, yaklaşık 3 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Çin'de antika bronz çanak 27 milyon dolara satıldı
Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde düzenlenen müzayedede, antika bir bronz çanağın 185 milyon yüene (27 milyon dolar) satıldığı bildirildi.

"South China Morning Post"un haberine göre, Batı Cou Hanedanlığından (MÖ 1046 - MÖ 771) kalma bronz çanak, Hangcou kentindeki açık artırmada rekor fiyatla alıcı buldu.

Bir antika koleksiyoncusu tarafından 27 milyon dolar teklifle satın alınan çanağın ilk sahibinin, yaklaşık 3 bin yıl önce yaşamış "Şü Ciapan" adlı bir hanedanlık yetkilisi olduğu sanılıyor.

27 santimetre çapındaki çanağın üzerinde 133 Çin karakterinden oluşan yazıt bulunuyor.

Ülkedeki sanat tarihçileri, bu parçanın, Tayvan Ulusal Saray Müzesinde bulunan dünyanın en büyük bronz dökümlü kazanı "Magong Ding" kadar kıymetli bir antika eser olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA
Etiketler; #çin #antika #bronz #çanak #bronz çanak #27 milyon dolar
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