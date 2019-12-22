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Çin'de bina yangını : 6 ölü

Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan bir binada çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.

DÜNYA 22.12.2019, 10:57
Çin'de bina yangını : 6 ölü

Şinhua ajansının haberine göre, Guangdong eyaletinin Congşan kentine bağlı Gucın kasabasında bir binada yangın çıktı.

Gece saatlerinde çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangında, 6 kişi yaşamını yitirdi. 

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yerel yönetim soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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