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Çin'de Hato Tayfunu nedeniyle 26 bin kişi tahliye edildi

Çin'in güneyinde etkili olan Hato Tayfunu 9 kişinin ölümüne, 153 kişinin yaralanmasına neden oldu. Tayfun nedeniyle 26 bin 817 kişinin tahliye edildi.

Çin'de Hato Tayfunu nedeniyle 26 bin kişi tahliye edildi

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaleti ile Makao Özel İdari Bölgesi'nde etkili olan Hato Tayfunu 9 kişinin ölümüne, 153 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Şinhua ajansının haberinde, tayfun felaketi nedeniyle Guangdong'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, Makao'da ise 5 kişinin öldüğü ve 153 kişinin yaralandığı bildirildi.

1 milyon 91 bin hane elektriksiz kaldı

Guangdong'u dün öğleden sonra etkisi alan tayfunun, saatte 160 kilometre hıza ulaşan fırtınaya yol açtığı duyuruldu.

Bölgede 664 hektar alanda etkili olan tayfun nedeniyle 26 bin 817 kişinin tahliye edildiği, elektrik hatlarının zarar görmesi yüzünden de 1 milyon 91 bin hanenin elektriksiz kaldığı kaydedildi.

Hato'nun bu yıl gerçekleşen en hızlı tayfun olduğu belirtiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #çin #Hato Tayfunu
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