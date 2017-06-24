Çin'de toprak kayması en az 5 can aldı, 120 kişi de halen kayıp. Çin'in güneydoğusunda yaşanan toprak kayması felaketinde bir köy tamamen toprak altında kaldı. 141 kişininin yaşadığı köyde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'in Sichuan (SİŞUAN) bölgesi, sabah saatlerinde toprak kayması ile sarsıldı. Köyün yamacında bulunduğu dağdan inen toprak ve kayalar 46 haneli köyün üzerini tamamen kapladı.



141 kişinin yaşadığı köyde en az 5 kişi hayatını kaybetti. 120 kişi ise halen kayıp. Toprak kayması dolayısıyla oluşan göçükten çıkarılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.



Yetkililer heyelanın nehir yatağının 2 kilometrelik kısmını kapattığını, kara yolunun da 1.6 kilometrelik bölümünü yok ettiğini bildirdi.



Kaymaya bölgedeki yoğun yağışların sebep olduğu öne sürüldü. Köy yakınlarında bir barajın da çökme tehlikesi olduğu uyarısı yapıldı.



Polis, bölgedeki yolları acil durum kullanımı haricinde trafiğe kapattı. 500 kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



ulusal.com.tr