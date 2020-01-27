Çin'de ölümcül virüs can almaya devam ediyor: 80 ölü



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs ile ilgili Ulusal Sağlık Komisyonundan açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 80'e çıktı, enfekte kişilerin sayısı da 461’inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e ulaştı.

Ayrıca, Hong Kong’da 8, Makau’da 5 ve Tayvan’da 4 vaka tespit edildi.

Virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfekte kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklandı.

Salgından etkilenenlerden bugüne kadar 51 kişi iyileşerek taburcu edildi.

Salgın nedeniyle Hubey eyaletinde 76, Hınan, Şanghay, Heylongciang ve Hıbey’de birer kişi yaşamını yitirdi.

Salgın önlemleri de sıkılaştırılıyor. Bazı şehirlerde toplu ulaşım hizmetleri durduruldu. Toplam nüfusu 150 milyonu bulan Guangdong ve Ciangşi eyaletlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Pekin, Şanghay, Tiencin ve Şian kentlerine uzun yol seferi yapan otobüslerin giriş ve çıkışı yasaklandı.

ulusal.com.tr