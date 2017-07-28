Çin'in orta kesiminde şiddetli yağışların etkilediği 71 bin 300 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi, bölgede etkili olan selde 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Çin'in orta kesimindeki Şa'anşi eyaletinde etkili olan selde 8 kişinin öldüğü, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.



Şinhua ajansının haberine göre, eyalette salı gününden bu yana etkili olan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiye de ulaşılamıyor.



Bu arada eyaletin Yülin kentinde şiddetli yağışların etkilediği 71 bin 300 kişi, güvenli bölgelere taşındı.



Ekili 2 bin 200 hektar tarım alanının zarar gördüğü şehirde, doğrudan ekonomik kaybın 230 milyon yüen (yaklaşık 34 milyon dolar) olduğu açıklandı.



Haberleşme ve ulaşımın da kesintiye uğradığı bölgede, yağışların pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.