Çin'de üniversite öğrencisinin ölümüyle sonuçlanan dolandırıcılıkla ilgili davada 7 sanığa, 3 yıldan müebbete kadar hapis cezaları verildi.

Çin'in doğusundaki Şandong eyaletinde telefon dolandırıcılığından yargılanan bir kişi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Eyaletin Linyi kentindeki Orta Halk Mahkemesi, geçen yıl bir gencin ölümüyle sonuçlanan telefon dolandırıcılığıyla ilgili davada yargılanan 7 kişiye, 3 yıldan müebbete kadar hapis cezaları verildiğini açıkladı.



Dolandırıcılık ve kişisel bilgileri ihlal etmek suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Çın Vıngui'nin, tüm mal varlığına el konulması ve siyasi haklarından ömür boyu men edilmesine de karar verildi.



Davada yargılanan diğer 6 sanığa ise 3 yıldan 15 yıla kadar çeşitli hapis cezaları verildi.



Üniversite öğrencisi Şü Yüyü, geçen yıl okul harcı olarak ayırdığı 9 bin 900 yüeni (yaklaşık 5 bin 100 lira) kendisini telefonla arayarak dolandıran kişilere kaptırdıktan sonra ani kalp durması sonucu yaşamını yitirmişti.



Ülkede geçen yıl 19 bin 300 telefon dolandırıcılığı şüphelisi gözaltına alınmıştı.