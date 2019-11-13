Çin'den ABD ve İngiltere'ye sert tepki

Hong Kong'da göstericiler işi barbarlığa döktü. Hong Kong yönetimine karşı başlayan gösteriler çığırından çıktı.

Batı destekli göstericiler sokakta Çin vatandaşlarını dövmeye, bıçaklamaya, ateşe vermeye başladı.

ABD ve İngiltere ise göstericilere destek vermeye devam ediyor.

Çin, ABD ve İngiltere'nin protestolarda yaşanan şiddet olayları üzerine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Washington ve Londra'dan yapılan açıklamalar için "Riyakâr adalet çağrıları onların çifte standartlarını ve suiniyetlerini ortaya koyuyor" dedi.



ABD'den yapılan açıklamada Hong Kong'daki olaylardan derin kaygı duyulduğu ifade edilmişti. "Tüm taraflara - polis veya protestocu - itidal tavsiye ediyoruz" ifadesi kullanmıştı.

İngiltere'den yapılan açıklamada ise polis ile protestocular arasındaki karşılıklı şiddetin artmasından ciddi kaygı duyulduğu kaydedilmişti.



ulusal.com.tr

