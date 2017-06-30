Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD'den Çin ile imzaladığı üç ortak bildiride verdiği taahhütleri yerine getirip, Taiwan'a silah satışını durdurarak Taiwan'la askeri ilişkileri kesmesini istediklerini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD'den Çin ile imzaladığı üç ortak bildiride verdiği taahhütleri yerine getirip, Taiwan'a silah satışını durdurarak Taiwan'la askeri ilişkileri kesmesini istediklerini belirtti.



Çin Uluslararası Radyosu'nda yer alan habere göre; ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taiwan'a 1 milyar 400 milyon dolar değerinde silah satışının onaylandığı belirtilmişti.



Lu Kang bugün düzenlenen basın toplantısında, konuya değinerek, Çin'in bu girişime kararlılıkla karşı çıktığını ve ABD nezdinde ciddi girişimlerde bulunduğunu ifade etti.



Taiwan'ın Çin topraklarının koparılmaması gereken bir parçası olduğunu vurgulayan sözcü, ABD'nin Taiwan'a silah satışının uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilerin temel ilkelerine aykırı olduğunu dile getirdi. Lu Kang, ABD'nin bu girişiminin, Çin ile imzaladığı üç ortak bildiri ile uyuşmadığı gibi Çin'in egemenliği ve güvenlik çıkarlarına zarar verdiğine dikkat çekerek buna kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.



Lu Kang, hiçbir gücün Çin hükümeti ve halkının milli egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmasını engelleyemeyeceğini ve dış müdahalelere karşı çıkma kararlılığını sarsamayacağını vurguladı



ulusal.com.tr