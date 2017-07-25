Çin Savunma Bakanlığı, ABD jetlerinin Doğu Çin Denizi'nde Çin savaş uçakları tarafından "tehlikeli" bir şekilde engellendiği iddiasını yalanladı.

Çin Savunma Bakanlığı, ABD jetlerinin Doğu Çin Denizi'nde Çin savaş uçakları tarafından "tehlikeli" bir şekilde engellendiği iddiasını yalanlayarak Washington yönetimine kendi egemenlik sahasından uzak durması çağrısı yaptı.



Bakanlık sözcüsü Rın Guoçiang, yaptığı yazılı açıklamada, Çinli pilotların "kanuni, gerekli ve profesyonelce" bir eylemde bulunduğunun altını çizerek, "ABD ordu güçleri, Doğu Çin Denizi'ndeki emniyetsiz, profesyonelliğe aykırı ve dostça olmayan askeri faaliyetlerine son vermeli." ifadesini kullanıldı.



ABD hava kuvvetlerine ait bir keşif uçağının, pazar günü Doğu Çin Denizi'ndeki hava sahası yakınında tespit edildiğini dile getiren Rın, bunun üzerine Çinli pilotların, "yönetmelikler gereği ve kanunlara uygun şekilde bu uçakların yaklaşmasını önlediğini" aktardı.



Rın, ABD keşif uçaklarının söz konusu bölgede Çin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini ve havada potansiyel kaza riski oluşturarak her iki ülke pilotlarının emniyetini tehlikeye attığını savundu.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang ise "ABD'nin, gelecekteki potansiyel kaza risklerini ortadan kaldırmak adına bölgede uluslararası hukuka aykırı askeri faaliyetlerini durdurması gerektiğini" söyledi.Vatan