Çin ordusu Hindistan'a Himalayalar'daki tartışmalı bölgeden askerlerini çekmesi uyarısı yaptı. Bölgeyi savunmak için bölgedeki lojistik kapasitenin arttırılacağına vurgu yapılan açıklamada "Bir dağı titretmek kolaydır ancak Çin Halk Kurtuluş Ordusunu (PLA) titretmek zor olur" dendi.

Çin Ordusu, Hindistan sınırındaki lojistik ve tatbikat yoğunluğunu artırmaya odaklanacak.



Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'a bölgedeki barış ve istikarı korumak için Himalayalar'daki sınır ihlallerini durdurması ve bölgedeki askerlerini çekmesi çağrısını yineledi.



'HİNDİSTAN GERÇEK DIŞI HAYALLERE KAPILMAMALI'



"Bir dağı titretmek kolaydır ancak Çin Halk Kurtuluş Ordusunu (PLA) titretmek zor olur" diyen Vu, ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini korumak için askeri gücünü giderek artırdığına vurgu yaptı.

Sözcü Vu, Hindistan'ın, 'gerçek dışı hayallere kapılmaması gerektiğini' dile getirerek, "Ordu güçlerimiz, Hindistan sınırındaki lojistik kapasitesi ve tatbikat yoğunluğunu artırmaya odaklanacak" dedi.



Yeni Delhi yönetimine 'yapıcı adımlar atarak hatasından derhal dönmesi' çağrısında bulunan Vu, 'iki ülke arasındaki sınır güvenliğini korumak için provokasyonlara son verilmesi gerektiğini' söyledi.



Pekin yönetimi, geçen ay Hint sınır güvenlik güçlerinin sınır ihlali yaparak Çin'in Donglan bölgesindeki bir yol çalışmasını engellediğini öne sürmüştü.



Çin Dışişleri Bakanlığınca, Hindistan'ı ordu güçlerini sınırın gerisine çekmesi için defalarca uyardıkları ancak Yeni Delhi yönetiminin 'hatasında ısrar ettiği' açıklaması yapılmıştı.



SINIR HATTININ BÜYÜK BÖLÜMÜ İKİ ÜLKE ARASINDA İHTİLAF YARATIYOR



Çin ve Hindistan arasındaki 3500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi 'Güney Tibet' olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi yönetimi ise Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.



Taraflar uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, söz konusu mesele son zamanlarda Pekin-Yeni Delhi hattında tansiyonun giderek yükselmesine neden oluyor.



Potansiyel bir çatışmanın, 1962'deki Çin-Hindistan sınır savaşından daha ağır sonuçlar doğurabileceği iddia ediliyor.



Çin ve Hindistan 1967'de de Sikkim bölgesi için iki kez çatışmış, 1975'te Sikkim Hindistan'ın bir eyaleti olmuştu. Çin, Tibet'in kendi parçası olarak kabul etmesi karşılığında Hindistan'ın Sikkim'deki kontrolünü 2003'te tanımıştı./Sputnik