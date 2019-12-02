Çin'den İran'a tam destek

Çinli ve İranlı yetkililer Pekin’de Nükleer Anlaşma konusunu görüştü.

İran Dışişleri Bakan Yardımıcıs Abbas Irakçı, Çin’in başkenti Pekin’de mevkidaşı Ma Cao Şi ile görüştü.

Heyetler arası yapılan toplantının ardından basın toplantısı düzenlendi. Çin ve İran'ın Nükleer Anlaşma'nın korunması için çaba sarfedecekleri kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Cao Şi, İran’ın nükleer programı ile ilgili krizin sorumlusu olarak ABD’yi işaret etti. Çinli yetkili, krizi ABD'nin anlaşmadan çekilmesine ve İran'a yönelik maksimum baskı politikasını uygulamasına bağladı.

Çinli yetkili, Çin ile İran ilişkilerinin stratejik ve uzun vadeli olduğunu belirtti. Mao Cao Şi, “İran nükleer meselesi, bu ilişkilerin ayrılmaz parçası olarak önümüzde duruyor. Nükleer Anlaşma’nın korunması için işbirliğimizi geliştirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa ülkelerini İran ve AB arasında ticareti kolaylaştırmak amacıyla kurulan INSTEX ödeme aracını uygulamak için daha acil hareket etmeye çağırdı. ABD'yi ise İran'a yönelik devreye soktuğu ambargoları kaldırmaya ve Nükleer Anlaşma'ya dönmeye davet etti.

Pekin’de İranlı ve Çinli yetkililerin görüşme yürüttüğü sırada INSTEX konusunda Avrupa’dan bir haber geldi.

E3 ülkeleri Almanya, İngiltere ve Fransa’nın İran'la ticaret için kurdukları ticareti destekleme aracı INSTEX’e Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Norveç ve İsveç’in de katıldığı açıkladı.

Açıklamada INSTEX’in genişlemesinin Avrupa ile İran arasında meşru ticareti kolaylaştırmak için Avrupa’nın çabalarını göstermekte olduğu ifade edildi.

ulusal.com.tr