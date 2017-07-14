Çin Savunma Bakanlığı: "Hava güçlerimizin bölgedeki rutin eğitim uçuşları sürecek. İlgili ülkeler bu duruma alışsın"

Çin Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) bombardıman uçaklarının Tayvan ve Miyako boğazları üzerinden uçmasına yönelik Tokyo ve Taipei yönetimlerinin açıklamalarına "Bölgedeki rutin eğitim uçuşlarımız devam edecek. Bu duruma alışsınlar." cevabını verdi.



Bakanlık sözcüsü Rın Guoçiang tarafından yapılan yazılı açıklamada, PLA bombardıman uçaklarının bölgede rutin eğitim uçuşları yaptığını doğrulandı.



Çin uçaklarının Miyako boğazı üzerindeki uçuş faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu savunan Rın, ordunun, duruma göre uzak denizlerdeki eğitim faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.



Sözcü Rın, açıklamasında, "İlgili tarafların telaşa kapılıp konuyu farklı yorumlamasına lüzum yok. Bu duruma alışsınlar." ifadesini kullandı.



Japonya Savunma Bakanlığı, PLA'ye ait altı H-6 bombardıman uçağının Okinawa kenti açıklarındaki Miyako boğazının yakınında tatbikat yaptığını duyurmuş ve bu uçakların fotoğraflarını yayımlamıştı.



Tayvan savunma yetkilileri ise Çin'e ait bir grup bombardıman uçağının Tayvan Boğazındaki Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'nın (ADIZ) hemen yanından uçtuğunu ve ordu birliklerinin teyakkuza geçirildiğini duyurmuştu./Aydınlık